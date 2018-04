Veröffentlicht am 21. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/BETZDORF – Schnupperkurs PC-Kids1 – Erste Schritte der Computernutzung – In Betzdorf fand erneut ein Computerschnupperkurs für Kinder „Pc-Kids1“ statt. Unter fachkundiger Anleitung blickten die 16 Mädchen und Jungen in das Innere eines PCs, bekamen Einblicke in die Textverarbeitung mit LibreOffice-Writer und in LibreOffice-calc. Die zielgerichtete Suche im Internet stand ebenso auf dem Programm und auch das Spielen kam nicht zu kurz.

„Pc-Kids 1“ ist ein Kooperationsangebot der Kreisjugendpflege Altenkirchen und der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Am 26. und 27. Oktober findet ein weiterer Schnupperkurs statt. Infos und Anmeldungen unter Telefon 0 26 81/ 81- 25 41 oder per Email jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.