Veröffentlicht am 21. April 2018 von wwa

NEUWIED – Kultursommereröffnung: Vorfahrt für Fußgänger – Schlossstraße gesperrt – Der Eröffnung des Kultursommers lockt vom 27. bis 29. April viele Besucher aus nah und fern an. Damit sie bequem über das Festgelände bummeln können, sind einige Sperrungen erforderlich, die von Donnerstag, 26. April, 08:00 Uhr, bis einschließlich Montag, 30. April, 15:30 Uhr, Gültigkeit besitzen. Die großen Parkplätze und die Parkhäuser der City sind selbstverständlich ungehindert zu erreichen.

Beachten sollten Besucher zunächst, dass in diesem Jahr die Marktstraße wegen der umfangreicher Sanierungsmaßnahmen zwischen Hermannstraße und Engerser Straße komplett gesperrt ist. Veranstaltungsräume sind auf dem Luisenplatz der Bereich zwischen Markt- und Luisenstraße sowie die Schlossstraße zwischen Langendorfer Straße und Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße. Auf der Schlossstraße werden in Höhe des Restaurants „Papa Umi“ sowie auf der Brache des ehemaligen Berninger-Geländes zwei Bühnen aufgebaut, auf denen zahlreiche Künstler ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Zudem legen Neuwieder Floristen der Schlossstraße zwischen Langendorfer Straße und Engerser Straße einen bunter Blumenteppich aus – und das auf einer Länge von rund 50 mal 3 Meter. Eine weitere kleine Aktionsfläche von etwa 4 mal 4 Meter befindet sich in der Fußgängerzone Engerser Straße an der Kreuzung mit der Mittelstraße zwischen H & M und Juwelier Christ.

Das hat Auswirkungen auf den Verkehr: Gesperrt für den Durchgangsverkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr ist während des oben genannten Zeitraums die Schlossstraße ab Einmündung Hermannstraße bis einschließlich Einmündung Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße. Eine Umleitung erfolgt von der Hermannstraße via Andernacher Straße.