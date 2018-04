68jähriger Mann verunglückt – zweijährige Enkelin unverletzt

Veröffentlicht am 20. April 2018 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Ein 68jähriger Mann verunglückte am Donnerstagmittag, 19. April, vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls mit seinem Fahrzeug. Der Mann war in der Straße Am Stegelchen mit einem geparkten Wagen kollidiert. Vermutlich aufgrund eines Kreislaufstillstandes hatte er sein Bewusstsein verloren und kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Ersthelfer fanden ihn bewusstlos in seinem Fahrzeug vor. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Im Pkw befand sich die zweijährige Enkelin des Verunfallten, die unverletzt blieb.