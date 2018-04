Veröffentlicht am 20. April 2018 von wwa

KIRCHEN – Jugendfeuerwehr Kirchen und die „Feuerfüchse“ absolvieren erste gemeinsame Übung – Für die „Feuerfüchse“ der Bambini-Feuerwehr Kirchen stand eine Premiere auf dem Dienstplan. Erstmals wurde eine gemeinsame Übung mit der Jugendfeuerwehr Kirchen absolviert. Nach einer kurzen Vorbesprechung am Feuerwehrhaus wurde gemeinsam in die „Freusburger Mühle“ ausgerückt. Ebenso wie die Jugendfeuerwehr und die erwachsenen Betreuer hatten natürlich auch die „Feuerfüchse“ ihre Uniform angezogen.

An der Übungsstelle eingetroffen, wurden die Gruppen etwas aufgeteilt: Die fünf „Feuerfüchse“, die demnächst altersbedingt in die Jugendfeuerwehr wechseln, übten bereits gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr und wurden daher auch mit deren Schutzausrüstung ausgestattet. So können sich die Kinder bereits frühzeitig kennenlernen.

Die jüngeren „Füchse“ bauten unter Anleitung des Kirchener Wehrführer Philipp Link einen Löschangriff mit dem „Waldbrandkoffer“ auf und durften, wie die „Großen“ auch, einen Löschangriff vornehmen. Im Waldbrandkoffer sind die Armaturen und Schläuche zum leichteren Vornehmen im Gelände etwas kleiner gestaltet und eignen sich daher auch sehr gut für die Bambinis.

Alle ausgerückten Kräfte, von ganz klein bis zu den großen Betreuern, hatten großen Spaß an der Ausbildung und stärkten sich anschließend noch mit Bratwurst und Getränken bei den Freusburger Kameraden im Gerätehaus.

Wer sechs bis zehn Jahre alt ist und auch Interesse an den „Feuerfüchsen“ hat, darf sich gerne bei Sandra Link, Telefon: 0175/41 11 946 oder Lars Rassel, Telefon: 0170/35 52 133 melden. Kirchener Kinder, die älter als zehn Jahre sind und Spaß an der Jugendfeuerwehr haben, dürfen sich gerne beim Jugendfeuerwehrwart Christoph Bähner, Telefon: 0170/939 80 34 melden. (kodi) Fotos: FFW Kirchen