Veröffentlicht am 20. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/WESTERNOHE – Baumpflanzaktion der Jugend des Rheinischen Schützenbundes – Im Wald bei Westernohe fand in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung Rennerod eine Baumpflanzaktion statt, die sich bereits zum dritten Mal jährte. Begrüßt wurde durch den Vorsitzenden des Schützenbezirk 13 Karl-Heinz Pitton, die Vorsitzende des Gebietes Süd und stellvertretende Vorsitzende des Rheinischen Schützenbundes Manuela Göbel, der Landesjugendleiter des RSB Volker Blastik sowie die zahlreich erschienenen Jugendlichen und Schützen/innen.

Anschließend wurden mit vereinter Kraft 500 Weißtannen als Unterbäume in einen Buchenholzbestand des Forstreviers gepflanzt. Nach dem Motto: Wer einen Baum pflanzt übernimmt Verantwortung und setzt ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft, denn jeder neue Baum ist ein Zeichen gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz. Der Deutsche Schützenbund sah sich hier in der Pflicht, der Umwelt zuliebe mit gutem Beispiel voranzugehen, denn das ganze Jahr über sind viele Schützen/innen mit ihren Fahrzeugen im Land unterwegs um an Wettkämpfen und Meisterschaften teilzunehmen und belasten somit die Umwelt durch den CO2 Ausstoß. Die gelungene Aktion fand bei schönem Wetter ihren Abschluss mit einem Imbiss, kühlen und heißen Getränken. (his) Fotos: Schneider