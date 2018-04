Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/FLAMMERSFELD – Kirchliche Sozialstation Altenkirchen feiert Frühlingsfest mit Klienten im Flammersfelder Bürgerhaus bei strahlendem Sonnenwetter – Zum Frühlingsfest der kirchlichen Sozialstation Altenkirchen lachte nicht nur die Sonne vom wolkenfreien Himmel, durchweg sah der Besucher in freundlich lächelnde Gesichter die sich auf einen kurzweiligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen freuten. Erst richtig gingen die Herzen der bereits etwas betagten Männer und Frauen auf, als nach der Begrüßung durch die Pflegegeschäftsführerin Christine Niederhausen einige Kinder der Flammersfelder Kindertagesstätte auf der kleinen Bühne ihre Beiträge, Geschichten, Lieder und Tänze vortrugen. Zum Abschluss gingen die Jungen und Mädchen unter Gäste und suchten sich für den letzten Beitrag Tanzpartner. Mit leuchtenden Augen nahmen die Kleinen ihre Dankeschöngeschenke und den anhaltenden Applaus entgegen. Mit einer Kurzandacht leitete Pfarrer Thomas Rössler-Schaake zum gemeinsamen Kaffeetrinken über.

Mundartdichterin Ursula Schäfer erinnerte in ihrem ersten Beitrag an die „guten alten“ Zeiten. Da wurde die Kaffeemühle aus dem Tiefschlag geholt und ein Loblied auf ihre treuen Dienste gesungen. Jeder im Raum spürte wohl in der Erinnerung den duftenden Geruch des frischgemahlenen Kaffee.

Gänsehaut lief vielen Gästen über den Körper als die junge Sängerin Christina Korbach, in musikalischer Begleitung, Lieder aus den 40ger und 50ger Jahren sang. Die Sängerin war nicht nur überrascht dass die Lieder so viele mitsangen sondern auch über den anhaltenden Beifall. Da war Lilli Marlen ebenso zu hören wie „nur nicht aus Liebe weinen“ und „sag mir wo die Blumen sind“. Tina Marina & Ralle begeisterten auf breiter Linie. Im Rahmen des Nachmittages hatte Christine Niederhausen ihre beiden Kolleginnen, Daniela Gut (Pflegedienstleitung) und Anja Lanio (stellvertretende Pflegedienstleitung vorgestellt. Nach einem weiteren Beitrag von Ursula Schäfer beendete der „Schwesternchor“ der christlichen Sozialstation mit Chorgesang den kurzweilig sonnigen Nachmittag. (wwa) Fotos: Wachow