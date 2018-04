Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule veranstaltet in den Osterferien kreisweit wieder Deutschkurse für Schüler/innen – Es gibt vielschichtige Herausforderungen an eine gelingende Integration von Zugewanderten. Über sinnvolle Strategien zur Integration kann man viel spekulieren, eines jedoch liegt auf der Hand: Ohne Sprachkenntnisse ist sie quasi unmöglich.

Deshalb werden für Schüler/innen, die einer weiteren Sprachförderung bedürfen, von der Kreisvolkshochschule Altenkirchen in enger Zusammenarbeit mit den Schulen im Kreisgebiet seit vielen Jahren zusätzliche Intensivsprachkurse in den Ferien angeboten. Die Feriensprachkurse in den diesjährigen Osterferien fanden an der August-Sander-Schule Realschule plus Altenkirchen, der Westerwaldschule/ Realschule plus Gebhardshain sowie der Sankt-Martin-Grundschule Elkenroth und der Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain statt. Knapp 30 Kinder und Jugendliche aus insgesamt acht Ländern nahmen hieran teil.

Besonders neu angekommene schulpflichtige Kinder und Jugendliche brauchen eine intensive sprachliche Begleitung, um ihnen eine sinnhafte Teilnahme an Unterricht und Bildung zu ermöglichen.

Schulen, die an der Durchführung von Feriensprachkursen in den Sommerferien Interesse haben, können sich direkt mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen in Verbindung setzen. Nähere Informationen dazu unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 11 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Dass Lernen Spaß macht, zeigte die gute Laune bei den Kindern und Jugendlichen des Osterferien-Deutsch-Sprachkurses an der August-Sander-Schule Realschule plus in Altenkirchen.