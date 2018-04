Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

BETZDORF – Flüchtiger Ladendieb am Bahnhof Betzdorf festgenommen – Ein 26jähriger Ladendieb ist von einem Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts am Bahnhof Betzdorf gestellt worden. Beim Festhalten des Tatverdächtigen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, teilweise durch Solidarisierungseffekte. Eine Verkäuferin hatte am Mittwochnachmittag den Diebstahl von einem Paar Schuhen beobachtet und war mit einem Mitarbeiter des Geschäftes dem Verdächtigen gefolgt. Am Bahnhof sprach der Mitarbeiter den Tatverdächtigen an und wollte ihn zu Recht bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Ladendieb riss sich los, konnte aber durch die Hilfe eines unbeteiligten Passanten weiter festgehalten werden.

Zwei junge Männer wurden auf den Vorfall aufmerksam, solidarisierten sich mit dem Festgenommenen und griffen körperlich in das Geschehen ein. Der Passant wurde hierbei leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei der Durchsuchung des Ladendiebes wurde eine geringe Menge Haschisch gefunden und sichergestellt.