Veröffentlicht am 20. April 2018 von wwa

WEYERBUSCH – „Frühling im Westerwald“ – Seniorenfeier des MGV Weyerbusch-Hasselbach e.V. – Der MGV “Eintracht“ Weyerbusch-Hasselbach e.V. lädt alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinden Hasselbach, Hilkhausen, Werkhausen und Weyerbusch zur Seniorenfeier am Sonntag, 29. April, ab 14:30 Uhr in das evangelische Gemeindezentrum in Weyerbusch ein. Unter dem Motto „Frühling im Westerwald“ bietet er seinen Gästen traditionell nicht nur Chormusik, Kaffee und Kuchen – das Programm überrascht auch noch mit anderen Vorträgen…

Als nächste Veranstaltung des Vereins steht das jährliche Grillfest am Sonntag, 17. Juni an, das in diesem Jahr nicht nur der Chormusik gewidmet ist. Unter anderem wird es ein Torwandschießen auf eine DFB-zertifizierte Kleintorwand geben, bei dem die besten 25 Schützen einen Preis gewinnen können. Weitere Informationen folgen.

Die Proben zu den auf dem Grillfest und danach darzubietenden Liedern finden gleich nach dem Seniorennachmittag an, neue Sänger können daher sehr gerne dazu stoßen. Ein Neuanfang lohnt sich in diesem Jahr besonders, da der MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach zu Ehren des 200. Geburtstages von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen am Sonntag, 4. November ein Raiffeisen- und Heimatkonzert geben wird – ein Termin, den es sich vorzumerken lohnt!

Weitere Informationen zur Veranstaltung und auch den weiteren Veranstaltungen des Vereins sind erhältlich beim Vorsitzenden des MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach e.V., Konstantin Rözel, Email: mgv-weyerbusch@web.de oder SMS, Whats App oder Telefon 0171 / 756 76 56.

Der MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach e. V. ist ein Traditionsverein im Kreis-Chorverband Altenkirchen. Der Chor, der auch Träger der Zelterplakette des Bundespräsidenten und der „Goldenen Stimmgabel“ des Kreis-Chorverbandes ist, feierte im Jahr 2014 sein 130-jähriges Bestehen. Der Chor hat zurzeit 25 aktive Sänger und steht unter dem Dirigat von Chordirektor ADC Wladyslaw Swiderski. Er singt mehrsprachig und ist in verschiedenen Musikgenres – von traditionell bis modern – zu Hause. Neben zahlreichen Auftritten in seinem Heimatgebiet ist der Verein auch über die Grenzen Deutschlands hinaus aufgetreten. Er pflegt das gut vorgetragene, qualitativ hochwertige Chorlied und gleichzeitig die Geselligkeit.