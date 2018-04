Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

MAULSBACH – Tabea Wendel und Till Brankers sind die neuen Majestäten der Maulsbacher Schützenjugend – Kron- und Schülerprinzessin für 2018/19 bereits ermittelt. Tabea Wendel ist neue Kronprinzessin der Maulsbacher Schützen, Till Brankers ist der neue Schülerprinz. Am Wochenende vor dem Schützenfest, 14, April, gegen 13:30 Uhr traf sich die Schützenjugend vor dem Schießstand im Schützenhaus in Maulsbach um die Nachfolger der noch amtierenden Prinzen zu ermitteln. Zum Schülerprinzenschießen waren neun Schüler angetreten Die Außenteile wurden wie folgt abgeschossen. Die Löffel erkämpfte Julian Hallerbach, den Kopf schoss Jan Asbach ab, die Blume fiel bei Nils Clemens, die Vorderläufe holte sich Hanne Kählitz und zum Schluss fielen die Hinterläufe bei dem Schuss von Madlen Schönher.

Zum Kronprinzenschießen waren sechs Jugendliche angetreten. Die Außenteile beim Kronprinzenhasen errangen: Löffel Tabea Wendel (54.), Kopf und Blume schoss sich Hannah Gerlach (196./220.) ab, die Vorderläufe holte sich Katharina Kählitz (275.) und die Hinterläufe schoss Manuel Schmidt mit dem 300.Schuß ab.

Als sämtliche Außenteile abgeschossen waren, sammelten sich die Anwärter um 16:20 Uhr, um die Würde der Schüler- und Kronprinzen zu erwerben. Hierzu traten noch sieben Schüler und sechs Jugendliche an. Nach einem kurzen Kampf bei den Schülern setzte um 16:38 Uhr Till Brankers aus Rettersen den entscheidenden Treffer und ist somit der neue Schülerprinz. Die Kronprinzessinnenwürde ging nach einem packenden Kampf um 16:47 Uhr an Tabea Wendel aus Berzhausen. Beide werden traditionell am Schützenfest Montag gekrönt. Weitere Infos unter www.sv-maulsbach.de (stk) Fotos: Streginski