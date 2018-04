Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das DRK präsentiert sich auf dem Wochenmarkt in Altenkirchen –Im Rahmen der „Stadtgespräche“ werden sich im Laufe des Jahres hiesige Verein auf dem Wochenmarkt in Altenkirchen präsentieren. Zuletzt gab es einen Informationsstand der ASG Altenkirchen. Am Donnerstag, 3. Mai wird das DRK seine Leistungsvielfalt präsentieren. Das Augenmerk liegt in den Bereichen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Rettungsdienst und Sozialer Service, wie z. B. Hausnotruf. Auskünfte geben Ausbildungsbeauftragter Jörg Gerharz oder Helga Rüttger für den Bereich Sozialer Service. Zur Schau wird ein Rettungswagen stellt. Erste-Hilfe Ausbilder Hartmut Sarrazin und Marcus Wengenroth werden Erste-Hilfe Maßnahmen zeigen, wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung.