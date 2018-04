VdK Ortsverbandsvorsitzender Fred Nolden stellt Nachfolger Bruno Wall vor

Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/FLUTERSCHEN – Beim VdK Ortsverband Altenkirchen bahnt sich Vorstandwechsel an – Vorsitzender Fred Nolden stellt Nachfolger Bruno Wall vor – Im Rahmen der vorjährigen Jahresversammlung des VdK Ortsverbandes Altenkirchen hatte Vorsitzender Fred Nolden bereits angekündigt dass er sein Ehrenamt in zwei Jahren abgebe und nicht mehr zur Verfügung stehe. Ein Jahr vor Ablauf der zweijährigen Amtszeit stellte er bei der jüngsten Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Haus Koch“ in Fluterschen seinen „Wunsch“ Nachfolger, Bruno Wall, der Versammlung vor. Wall gehört seit einem Jahr dem Vorstand als Beisitzer an. In der folgenden Vorstandsitzung soll Wall sich dem 16köpfigen Vorstand vorstellen. Einsteigend in die Mitgliederversammlung begrüßte Nolden die Mitglieder, unter ihnen auch den VdK Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler. Dem Gedenken an die Verstorbenen folgte die Feststellung der Beschlussfähigkeit und das Grußwort des Kreisvorsitzenden.

Im Bericht des Vorsitzenden wurde in kurzen Abhandlungen noch einmal auf die Vorjahresaktionen hingewiesen. Nolden vermerkte aber auch, dass er, in der Tatsache dass der Ortsverband 1.200 Mitglieder zähle, es betrüblich findet dass nur 28 Personen an der Jahresversammlung teilnehmen. Für den erkrankten Kassenverwalter Reinhold Müller stellte Hans-Gerd Hasselbach der Versammlung die Finanzlage vor. In der Funktion als Kassenrevisor hatte er gemeinsam mit Luise Mergardt die Kasse geprüft. Die sei tadellos geführt worden und einer Entlastung der Person Müller stehe daher nichts im Wege. Die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes erfolgte einstimmig. Unter Tagespunkt Verschiedenes nannte Nolden die geplanten Aktionen für 2018. Am Donnerstag, 14. Juni führt eine Tagesfahrt in die Landeshauptstadt Mainz. Abfahrt ist um 09:00 Uhr am Busbahnhof in Altenkirchen. Der Samstag, 30. Juni steht ganz im Zeichen der Feier zum 70jährigen Bestehen des VdK Ortsverbandes Altenkirchen.

Die Veranstaltung ist im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth und beginnt um 11:00 Uhr. Für Samstag, 18. August ist wieder im Gielerother Dorfgemeinschaftshaus das Grillfest vorgehen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt an dem Tag wieder das Duo Schneeweißchen und Rosenrot. Im Rahmen des Grillfestes erfolgt auch die Ehrung langjähriger Mitglieder, für die Zeiträume 30 und 40 Jahre und mehr. Im Laufe des Jahres werden durch die Vertrauenspersonen 56 Personen geehrt die mindestens zehn Jahre im VdK stehen und 42 Personen für 20jährige Zugehörigkeit. Die Weihnachtsfeier ist für Samstag, 15. Dezember ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth terminiert. In der Planung steht zudem die Mehrtagesreise an die Mecklenburgische Seenplatter. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Anmeldungen für alle Termin sollen bei Nolden und bei seinen Stellvertreter Reinhold Müller vorgenommen werden. Abschließend stellte Nolden die Personen vor, die bei der nächstjährigen Mitgliederversammlung als Vorstand vorgeschlagen und gewählt werden sollen. Als Vorsitzender Bruno Wall, Stellvertreter Dietmar Hering und Schatzmeister/in Adelheid Henn, beide aus Helmenzen. (wwa) Fotos: Wachow