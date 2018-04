Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

MAULSBACH – Schützenfest in Maulsbach vom 20. bis 23. April –Der Schützenverein Maulsbach eröffnet alljährlich die Schützenfestsaison mit einem Fest, das zu den größten Volksfesten der Region gehört. Beim Schützenverein Maulsbach wird auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen viertägigen Programm für Jung und Alt im wahrsten Sinne des Wortes „der Vogel abgeschossen“. Eröffnet wird der Stimmungsreigen am Freitagabend um 20:30 Uhr mit der Partynight. Junge Leute und vor allem die, die sich so fühlen, können sich am Freitag bei der Partynacht so richtig austoben. Für die richtige Stimmung der Party sorgt die Veranstaltungstechnik Emdelino unter der Mitwirkung von DJ Fabian. Auch am Samstagabend ist super Stimmung angesagt. Nach dem Einmarsch der Fahnengruppe und einigen Ehrungen spielt die bestens bekannte Tanz- und Stimmungsband „De Pänz“ zum Tanz auf. Am Sonntag beginnt um 11:00 Uhr der Gottesdienst, anschließend findet das gemeinsame Mittagessen statt. Um 12:30 Uhr treffen sich dann alle Uniformierten Schützen zum Fototermin, da anlässlich des 85jährigen Bestehens des Schützenvereins ein neues Vereinsfoto gemacht werden soll, bevor um 13:30 Uhr der große Festumzug beginnt. Im Anschluss spielt das Jugendblasorchester Mehrbachtal zum Konzert auf.

Der Montag bietet neben dem Vogelschießen, das um 10:00 Uhr beginnt, viele interessante Programmpunkte rund um die Familie, mit Frühschoppen, Kinderbelustigung, Luftballonwettbewerb, Kaffee und Kuchen usw. Während des Tages sorgt Christof Diels für gute Stimmungsmusik und am Abend nach der feierlichen Krönung des neuen Thronpaares kann noch einmal kräftig das Tanzbein geschwungen werden zur Musik der bewährten Stimmungsband „De Pänz“. Weitere Infos: www.sv-maulsbach.de