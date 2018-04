Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitsmessstellen der Bonner Polizei – Bekanntgabe der Geschwindigkeitsmessstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 23. bis 27. April. Montag, 23. April: in Beuel auf der Maarstraße, in Mehlem auf der Mainzer Straße und in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und auf der Rottbitzer Straße (Ortsteil Rottbitze);

Dienstag, 24. April: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Kessenich auf der Markusstraße, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße und in Bad Godesberg auf der August-Bebel-Allee;

Mittwoch, 25. April: in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße, in Sandscheid auf der L 268, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle und in Beuel auf der Niederkasseler Straße;

Donnerstag, 26. April: in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Rösberg auf der Metternicher Straße, in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und in Bonn auf der Reuterstraße;

Freitag, 27. April: in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße in Ludendorf auf der Rathausstraße in Hersel auf der Elbestraße. Darüber hinaus können im gesamten Kreis-/Stadtgebiet weitere kurzfristige Kontrollen durchgeführt werden.