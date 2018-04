Spielplatz der Kindertagesstätte „Traumland“ aufgeräumt

Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Viele fleißige Helfer bei Außengelände-Aktion – Am Samstag, 14. April wurde der Spielplatz der Kindertagesstätte „Traumland“ im Altenkirchener Stadtteil Honneroth im Rahmen eines „Grüner-Daumen-Tages“ aufgeräumt, umgestaltet und verschönert. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Samstagvormittag Kinder, Eltern und Erzieherinnen, um gemeinsam auf dem Außengelände zu arbeiten. Neben Spaten, Schaufel und Rechen kamen auch ein Bagger und eine Rüttelplatte zum Einsatz. So wurde ein neuer Matschbereich ausgehoben und eingerichtet, Spielküchen für den Außenbereich gebaut, die Rasenkanten der Sandspielbereiche abgestochen sowie die sandgebundenen Wege ausgebessert.

Im Hochbeet wurde die Erde aufgefüllt und verschiedene Gemüsesorten gesät und gepflanzt. Außerdem wurden in einem Bereich Sonnenblumen, Ringelblumen und allerlei andere Blumen gesät, um den Bienen und Schmetterlingen im Sommer Nahrung zu bieten und um den Kindern dort das Beobachten der Insekten zu ermöglichen. Auch die neu eingepflanzten Sommerflieder werden mit ihren Blüten und ihrem Duft sicherlich viele Krabbeltiere anlocken, die dann von den kleinen Insektenforschern erkundet werden können.

Einige Bäume erstrahlen nun in einem „neuen Gewand“, denn ihre Stämme wurden mit bunten Strickstücken geschmückt, die auch sicher die Blicke der am Kindergarten vorbeigehenden Menschen auf sich ziehen werden.

Egal ob Klein oder Groß – für jeden gab es etwas zu tun und so herrschte bis in den frühen Nachmittag hinein ein geschäftiges Treiben im Außenspielbereich der Kindertagesstätte. Zwischendurch stärkten sich alle mit einem kleinen Mittagsimbiss, um dann Hand in Hand weiter zu arbeiten. Diese Aktion ermöglichte es den Familien auch, sich untereinander noch besser kennen zu lernen. Es ergaben sich immer wieder nette Gespräche und am Ende waren alle sehr stolz auf das gemeinsam Geleistete. Fotos: Privat