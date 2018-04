Küchenbrand in Helmenzer Gastronomie – Löschzug Altenkirchen schnell vor Ort

Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

HELMENZEN – Löschzug Altenkirchen rückt zum Küchenbrand nach Helmenzen aus – Mittwochabend. 18. April, gegen 20:40 Uhr meldete die Leitstelle Montabaur der Feuerwehr Altenkirchen den Brand in einer Küche in einer Helmenzer Gastronomie. Der Löschzug rückte umgehend aus und fand im Westerwälder Hof eine völlig verqualmte Küche vor. In ihr war das Fett in einer Fritteuse entflammt. Unter Atemschutz ging ein Löschtrupp vor und erstickte die Flammen. Mit Hilfe eines Ventilators wurde der Rauch aus dem Küchenbereich gedrückt und belüftet. Vorsorglich war der gesamte Löschzug ausgerückt. Mit vor Ort war der Verbandsgemeindewehrleiter Ralf Schwarzbach. Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Mit zugegen war neben Feuerwehr und Polizei Altenkirchen die DRK Bereitschaft Altenkirchen. (wwa) Fotos: Team Wachow