Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

FLAMMERSFELD/MEHREN – VdK Ortsverband Flammersfeld/Mehren bestätigt Vorstand im Amt – Einstimmig bestätigten die Mitglieder auf dem Ortsverbandstag des VdK Ortsverbandes Flammersfeld/Mehren ihren Vorstand mit Therese Fiedler an der Spitze. Dem Wetter entsprechend munter und locker verlief der Ortsverbandstag des VdK Ortsverbandes Flammersfeld/Mehren. Während vor dem Bürgerhaus, dort fand der Verbandstag statt, die Sonne die frostige Witterung in die Schranken verwies, spulte sich im großen Saal des Bürgerhauses die Tagesordnung reibungslos ab. Begrüßungen und Jahresberichten folgten Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder sowie die Wahlen zum Vorstand. Als Gäste begrüßte Vorsitzende Fiedler den VdK Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler, den VdK Kreisgeschäftsführer Thomas Roos, den Ortsbeigeordneten Manfred Berger, den Ehrenvorsitzenden Siegfried Peter, das Ehrenmitglied Helene Becker und MdL Dr. Peter Enders (CDU). In kurzer Schilderung umriss Fiedler das zurückliegende Jahr mit seinen Aktionen. Zu ihnen gehörten die Ausflüge und die Stammtischtreffen. Der Ortsverband zähle mit Datum zum 1. Januar 495 Mitglieder.

Nach der Totenehrung für die verstorbenen Mitglieder richtete Kreisvorsitzender Lichtenthäler seine Grußworte an die Versammlung. Hierbei warf er der Politik, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene in sozialer Hinsicht totales Versagen vor. Neben der Diskussion um die Suppenküchen stehe die Altersarmut, das beschämende Rentenniveau der Republik nicht gut zu Gesicht, sei mehr als beschämend. Den Grußworten folgte der Jahresbericht der Vorsitzenden sowie nach dem Gedenken an die Verstorbenen der Bericht des Kassenführers Manfred Berger. Nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Neben einer langen Reihe von Ehrungen langjähriger Mitglieder wurde auch das langjährige Vorstandsmitglied Horst Steinborn verabschiedet. Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft: Aneliese Asbach, Paul Bay, Annemarie Bromm, Claudia Graf, Gerlinde Groß, Adolf Krumscheid, Gerda Kuhnert, Hannelore Marenbach, Walter Molly, Jörg Müller, Jürgen Nikelowski, Jürgen Schmidt, Susanne Schmidtke, Luise Schmidt, Klaus Dieter Ulhaas, Dieter Vogel und Bernhard Weller. Für 20 Jahre Mitgliedschaft: Walter Becker, Friedhelm Breitenbach, Hans-Rainer Goerz, Peter Grobler, Inge Lichtenthäler, Hilde Müller, Dagmar Schläbitz, Harald Thiel und Inge Weinkauf. Für 30jährige Mitgliedschaft: Ehrenvorsitzender Siegfried Peter, Manfred Heuten, Karl-Heinz Müller und Karl Roth. Die Ehrung für 40jährige Mitgliedschaft erfuhr Ehrenmitglied Helene Becker 895).

Zum Versammlungsleiter für die anstehenden Wahlen zum Vorstand wurde Kreisgeschäftsführer Thomas Roos gewählt. Einstimmig gewählt wurden: Therese Fiedler (Vorsitzende), Werner Seifen (stellvertretender Vorsitzender), Manfred Berger (Kassenverwalter), Friedhelm Bay (schriftführer), Luise Schmidt (Frauenvertreterin), Siegfried Kohl, Ursula Höller und Lieselotte Bröker (alle Beisitzer). Revisoren wurden Walter Brüttner, Thomas Bröker, Hannelore Marenbach und Jörg Müller. Unter Punkt Verschiedenes stand in der Agenda für den 12. Mai ein Tagesausflug mit Zoobesuch, für den 12. Juli die 70 Jahrfeier des VdK Ortsverbandes Flammersfeld/Mehren und am 19. September das Grillfest in Reiferscheid. (wwa) Fotos: Wachow