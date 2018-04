Ortsverbandstag des VdK Ortsverbandes Neitersen

Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

NEITERSEN – VdK Ortverband Neitersen ehrt langjährige, treue Mitglieder – Das nennt man eine „sehr“ gute Vorbereitung. Der VdK Ortsverband Neitersen unter dem Vorsitzenden Bodo Nöchel spulte seinen Ortsverbandstag, die Jahreshauptversammlung, in einer halben Stunde ab. Pünktlich waren 30 Mitglieder zur Versammlung in der Wiedhalle Neitersen erschienen. Ebenso pünktlich eröffnete Nöchel die Versammlung, begrüßte die Mitglieder, lies die Tagesordnung genehmigen, gedachte den Verstorbenen und übergab das Wort an die Schriftführerin Gerlinde Früh für die Verlesung des Tätigkeitsberichtes. In ihm fanden sich die diversen Aktionen des Jahres 2017 wieder. Der Ortsverband zählt aktuell 217 Mitglieder und hatte im zurückliegenden Jahr 11 Todesfälle zu verzeichnen. Dafür gab es 21 Neumitglieder. Kassenverwalter Wilhelm Kuschmann verlas den Finanzbericht, Kassenprüfer Winfried Eller seinerseits den Prüfbericht. Der beantragten Entlastung erfolgte einstimmige Zustimmung. Neuwahlen standen nicht auf der Tagesordnung, dafür eine Reihe von Ehrungen. Nicht alle Personen die geehrt werden sollten hatten den Weg zur Versammlung nach Neitersen gefunden. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Andreas Klein, Neitersen; Hans Jürgen und Renate Thisson, Schürdt; Wilhelm Kuschmann, Neitersen und Sonja Duko, Neitersen. Für 20 Jahre: Anni Zoeller, Wissen; Jenni Triesch, Neitersen; Elisabeth Bücher, Niederwambach; Irene Weber, Walterschen und Anita Lizana-Linero, Obernau. Die Ehrung für 30jährige Mitgliedschaft erfuhren: Günter Klein, Altenkirchen; Dietmar Schmidt, Flammersfeld; Gerhard Krüger, Neitersen und Ludwig Schneider, Schöneberg. Unter den Punkten neun und zehn wurden Aktivitäten des Ortsverbandes und Verschiedenes behandelt. In der Planung steht eine Tagesfahrt nach Idar Oberstein mit Besuch des Edelsteinmuseums und des Erbeskopf. Weiterhin stehen der Grillfrühschoppe im August und die Adventsfeier im Schöneberger Gemeindehaus auf der Agenda. Im Gespräch ist auch für das nächste Jahr ein Mehrtagesausflug. Zum Abschluss der Versammlung wurde den Mitgliedern ein Imbiss gereicht. (wwa) Fotos: Wachow