Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach Amateurpokalschiessen

Veröffentlicht am 19. April 2018 von wwa

OBERIRSEN-MARENBACH – Amateurpokalschießen beim SV „Im Grunde“ Marenbach mit 390 Einzelschützen hervorragend besucht – Über zwei Tage stand beim SV „Im Grunde“ Marenbach am Wochenende das Amateurpokalschießen an. Vorsitzender Udo Walterschen und seine Mannschaft hatte, was die Teilnahme angeht, so ihre Bedenken. Nach langer Zeit herrschte sonnig, warmes Frühlingswetter, optimal für Frühjahrsputzarbeiten an Haus und Garten. Bei den Sportschützen rechnete man dementsprechend mit relativ geringer Beteiligung. Doch es sollte anders kommen. Bereits am Samstag war die Teilnahme sehr hoch und es setzte sich am Sonntag so fort. Selbst als der Wettbewerb schon gelaufen und die Auswertung stand, kamen noch Personen die gerne schießen wollten.

Zu früher Abendstunde nahm Vorsitzender Walterschen mit Unterstützung seiner Vorstandskollegen die Siegerehrung vor. In der Gesamtwertung Einzelschützen gewannen Andre und Jakob Janzen mit jeweils 96 Ringen vor Egon Bergmann mit 95 Ringen. In der Mannschaftswertung siegte Breitscheidt 1. Mit den Schützen Andre (96), Grigorij (93), Michail (90), Dietrich (83) und Jakob (71) Janzen mit 279 Ringen. Platz zwei belegte die Mannschaft Landhaus Im Grunde mit 273 Ringen und den Schützen Egon (94), Mario (91) Bergmann und Andreas (88) Gnörich. Platz drei ging an die Mannschaft Bergmänner 2 mit 270 Ringen und den Schützen Mario (94) Bergmann, Diana (89) Thiel, Andreas (87) Gnörich und Egon (84) Bergmann. Insgesamt beteiligten sich 65 Mannschaften.

Die Teilerwertung gewann mit einem 5,0 Teiler Michael Imhäuser aus Marenbach. Er darf sich für ein halbes Jahr monatlich auf eine Kiste Bier des „Freundlichen Bierlieferanten“ Michael Müller freuen. Weiterhin wurden noch die jeweils ersten drei Platzierten der Einzelwertungen Männer, Frauen, Jugend weiblich und Jugend männlich mit Urkunden und Pokalen versehen. (wwa) Fotos: Wachow