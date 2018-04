Veröffentlicht am 18. April 2018 von wwa

LINZ – Frühlingfest in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – An einem schönen Frühlingstag im April lud die Senioren-Residenz Sankt Antonius zum Frühlingsfest in die historische Kapelle der Einrichtung ein. Der Einladung wurde zahlreich gefolgt und so füllte sich der Raum sehr schnell mit Bewohnerinnen und Bewohnern, den Gästen der Tagespflege sowie weiteren Besuchern aus Linz und Umgebung. Der sonnige Nachmittag wurde von Harald Loeb auf dem Keyboard begleitet und so mancher schwang bei flotten Liedern das Tanzbein. Bei frischer Erdbeertorte und einer selbstgemachten Maibowle spielte auch die ganz neu gegründete Akkordzithergruppe, aus Mitarbeiter der Senioren Residenz Sankt Antonius und Freunden, mit ihren Instrumenten Lieder zum Singen und Schunkeln vor.