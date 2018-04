Veröffentlicht am 18. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vortrag zum Thema „Abnehmen beginnt im Kopf“ – Kreisvolkshochschule setzt Vortragsreihe fort – In diesem Semester bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen wieder mehrere Vorträge rund um die Gesundheit an. Am Donnerstag, 26. April findet nun der Vortag „Abnehmen beginnt im Kopf“ um 19:30 Uhr im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12, oberhalb der Kfz-Zulassungsstelle) statt.

Der Vortrag richtet sich an Personen, die genug von Diäten haben, die nur kurzfristig helfen; die ihr Wohlfühlgewicht effizient und nachhaltig erreichen möchten oder festgefahrene Essensmuster dauerhaft durchbrechen und durch neue und gesündere Ernährung ersetzen wollen. Der Vortrag von Stefanie Biek stellt ein ganzheitliches Konzept vor, welches ernährungswissenschaftliche Aspekte, das Erkennen und Auflösen von Blockaden sowie das Wissen aus der Naturheilkunde in Bezug auf Stoffwechseloptimierung und Darmsanierung miteinander verbindet.

Vorstellt werden: herkömmliche Diäten, Stoffwechsel, Stoffwechseltypen, Hormone und deren Einfluss auf das Gewicht, ein möglicher Ansatz zur Gewichtsreduktion durch die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichtes, die Anregung der stoffwechseltypgerechten Ernährung und des Stoffwechsels sowie der Einfluss von Stress auf das Essverhalten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.