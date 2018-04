Veröffentlicht am 18. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Akkordeonale 2018 – Internationales Akkordeon Festival in der Stadthalle Altenkirchen – Welches Instrument setzt mehr Glückshormone frei als Schokolade? Das Akkordeon! Dieser Multikulti Tausendsassa setzt sich über Landes- und Kontinentalgrenzen hinweg, bereichert sich an kultureller Vielfalt und hat sich in sämtlichen musikalischen Stilrichtungen gemütlich eingerichtet, ob als Solist oder tragbares Orchester.

Bei so viel Reichtum und Lebendigkeit ist es auch noch das Instrument, über das es die meisten Vorurteile gibt – viel Feind, viel Ehr’! Grund genug auf der Akkordeonale diese eigenwillige kleine Wunderkiste zu feiern! Zum zehnten Mal lädt der Drahtzieher des Festivals, Servais Haanen, zu einer reichhaltigen Portion Kultur à la Welt: Herzstück der Akkordeonale ist die Begegnung und Interaktion zwischen den Musizierenden im pulsierenden Wechsel von Soli und Ensemblestücken.

Ein Fest der Klänge! Virtuos und temperamentvoll! Adrenalin und Seelenbalsam! Ein Ereignis der besonderen Art! Am Sonntag, 29. April, in der Stadthalle Altenkirchen ab 20:00 Uhr. Musiker sind: Dimos Vougioukas (Griechenland) Akkordeon vom Olymp; João Pedro Teixeira (Brasilien), Feuriger Forró do Brasil; Youssra El Hawary (Ägypten), Die Rose von Kairo; Omar Massa (Argentinien), Magie auf Bandoneon; Servais Haanen (Niederlande), Der Meister feiner Klänge; Veronica Perego (Italien), Kontrabass; Rafael Fraga (Portugal) Gitarre und Fado-Gitarre; Dimos Vougioukas (Griechenland), Akkordeon vom Olymp. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , Telefon: 02681 7118 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.