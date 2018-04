Veröffentlicht am 18. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Abschleppwagen Fiat Ducato entwendet – Unbekannte Täter entwenden in der Zeit vom 15. auf 16. April in der Zeit zwischen 22:00 und 08:30 Uhr in Altenkirchen, Kölner Straße einen Abschleppwagen Fiat Ducato, der als Hofabsperrung vor einer Halle abgestellt war. Auf der Ladefläche befand sich ein weißer Skoda Fabia mit technischem Defekt. Der Skoda Fabia wurde durch Spaziergänger am 17. April in der Gemarkung Kraam aufgefunden. Quelle: Polizei