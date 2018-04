Veröffentlicht am 17. April 2018 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Jahreshauptversammlung des FC Kroppacher-Schweiz Bruchertseifen – Bei der Jahreshauptversammlung des FC Kroppacher-Schweiz Bruchertseifen wurden am Freitag, 13. April die Vorstandsmitglieder Sascha Koschinski (2. Vorsitzender) und Martin Wagner (1. Kassierer) von den Vereinsmitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. Matthias Häußler übernahm das Amt des zweiten Schriftführers von Karl-Heinz Rörig. Karl-Heinz Rörig hatte den FC Kroppacher-Schweiz Bruchertseifen in den letzten Jahren neben seinem großen Engagement rund um alle Belange des Vereins auch auf Vorstandsebene unterstützt. Nun räumt er seinen Platz für die nächste Generation, gab aber bekannt, seinen weiteren Einsatz im Vereinsleben wie bisher durchzuführen. Die weiteren Vorstandsmitglieder rund um den Vorsitzenden Jochen Koschinski dankten Rörig für seinen Einsatz und freuten sich gleichzeitig mit Matthias Häußler einen jungen und engagierten Kollegen im Vorstand begrüßen zu dürfen, der gleichzeitig auch noch aktiver Spieler der ersten Fußballmannschaft ist.

Weiterhin gab Jochen Koschinski in der Sitzung einen Überblick über das vergangene Sportjahr und die zahlreichen Aktivitäten des Vereins. Im Anschluss an die Sitzung hatten die Vereinsmitglieder die Gelegenheit sich bei einem kleinen Imbiss auszutauschen. (bewa) Foto: Privat

Foto: Der aktuelle Vorstand: Jochen Koschinski, Benedikt Walkenbach, Sascha Koschinski, Martin Wagner, Jens Krause und Matthias Häußler. Es fehlt Oliver Rohrbach.