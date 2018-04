Frühjahrskräuterexkursion bei Horhausen

Veröffentlicht am 17. April 2018 von wwa

HORHAUSEN – Gesunde und schmackhafte Frühjahrskräuter entdecken – Am Sonntag, 29. April bietet Naturpädagogin und Kräuterexpertin Beatrix Ollig ihre alljährliche Frühjahrskräuterexkursion rund um Horhausen an. Auf einer circa drei bis vier Kilometer langen Runde leitet Beatrix Ollig die Teilnehmer/innen an die heimischen Wildkräuter vor Ort zu erkennen und etwas über deren Verwendung in Küche und Hausapotheke zu erläutern. Eine kleine Kräuterkostprobe unterwegs wird zusätzlich Geschmack auf die „Wilden“ machen. Interessierte können sich bei Beatrix Ollig anmelden unter: b.ollig@gmx.de oder Telefon: 02687 4293273. Die Exkursion findet von 14:00 bis 17:00 Uhr statt und richtet sich vornehmlich an Erwachsene (12 Euro pro Person). Der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung noch bekannt gegeben. Neu ist die Veranstaltungskooperation mit dem NABU Rengsdorf, weshalb für NABU-Mitglieder ein reduzierter Teilnahmebeitrag von 8 Euro pro Person gilt. Eine weitere Frühjahrskräuter-Exkursion von Beatrix Ollig findet am Sonntag, 06. Mai bei Bonefeld statt.

Foto: Mit der Frühjahrskräuter-Exkursion startet Naturpädagogin und Kräuterexpertin Beatrix Ollig (Luchert) ihre Exkursionsreihe. Foto: Privat