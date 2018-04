Veröffentlicht am 16. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Anja Rübenach folgt auf Jürgen Kugelmeier – Wechsel in der stellvertretenden Leitung der Polizeiinspektion Altenkirchen – Am Montag, 16. April, begrüßte der Leiter der Polizeidirektion Neuwied, Kriminaldirektor Gregor Gerhardt, Kriminalhauptkommissarin Anja Rübenach als neue stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion in Altenkirchen offiziell.

Nachdem der langjährige stellvertretende Leiter, Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Kugelmeier Ende Februar 2018 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde, dauerte es nur ein paar Wochen bis die Nachfolge feststand. Gerhardt nutzte die Gelegenheit, Rübenach der anwesenden Belegschaft persönlich vorzustellen und sich nach den Sorgen und Nöten der Mitarbeiter/innen zu erkundigen. Für die Zukunft in Altenkirchen wünschte er Anja Rübenach alles Gute.

Anja Rübenach ist 51 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Straßenhaus. Sie ist die erste Kriminalbeamtin in der Funktion einer stellvertretenden Inspektionsleiterin. Quelle: Polizei