Veröffentlicht am 15. April 2018 von wwa

HAMM – Super Stimmung bei Ü30-Party im Feuerwehrhaus – Am Freitagabend, 13. April, hatte die Feuerwehr Hamm zu ihrer traditionellen Ü30-Party ins Feuerwehrhaus in Hamm/Sieg eingeladen. Über 600 Gäste waren der Einladung gefolgt um bei stimmungsvollen Hits und leckeren Getränken kräftig zu feiern.

Zum 14. Mal veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr am Freitag ihre Ü30-Party im Hammer Feuerwehrhaus. Für eine super Stimmung sorgte DJ Sascha mit seinem Team und Musikhits aus den 80er von heute und kölscher Stimmungsmusik. Die Gäste kamen aus Nah und Fern. Das leckere Kölsch vom Fass und eine Auswahl an Cocktails und Longdrinks kamen bei den Gästen sehr gut an. Die Party ging bis in die frühen Morgenstunden. Für das leibliche Wohl sorgte das Team vom Pizzaservice Buenos Aires aus Hamm. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm