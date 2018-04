Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 – zwei Personen schwer verletzt

Veröffentlicht am 15. April 2018 von wwa

BODEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 – sechs Personen zum Teil schwer verletzt – Freitagabend, 13. April, gegen 18:57 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Abfahrt von der B 255 bei Boden in Richtung L 300 und wollte vermutlich, so die Polizei, nach links in Richtung Moschheim abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er vermutlich eine Verkehrsteilnehmerin, die auf der L 300 von Moschheim in Richtung Boden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle sechs Fahrzeuginsassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die beiden Schwerverletzten wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.