Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B 413

Veröffentlicht am 15. April 2018 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang – 77jähriger Autofahrer tödlich verletzt – eine Person lebensgefährlich, eine weitere schwer verletzt – Freitagnachmittag, 13. April, kam es gegen 15:00 Uhr auf der B413, Ortsausgang Dierdorf in Richtung Hachenburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 69jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Hachenburg kommend in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Personenwagen. Der 77jährige Fahrer des aus Richtung Dierdorf kommenden Fahrzeugs verstarb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft in Koblenz wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Die B 413 war über längere Zeit gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet.