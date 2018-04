Veröffentlicht am 14. April 2018 von wwa

WINDHAGEN – Sportliches Wochenende für Rollstuhlsportler – E.K. Bereits zum sechsten Mal findet für Rollstuhltennisspieler aus dem gesamten Bundesgebiet und dem regionalen Umland das Rollitennis-Aktiv-Wochenende statt. Am Wochenende 21. und 22. April treffen sich die Akteure in der Tennishalle des Sportpark Windhagen um gemeinsam zu trainieren und sich auf die wenigen Turniere, die es in diesem Bereich gibt, vorzubereiten. Das Aktiv-Wochenende ist nicht gedacht für ein Kräftemessen auf Wettkampfebene, sondern wir wollen es dafür nutzen, Nachwuchsspielern und erfahrenen Breitensportlern auf freundschaftlicher Basis ein sportliches Wochenende zu ermöglichen. Neben leistungsgerechtem Training, Bewegungsspielen, Einzel-und Doppelmatches wird es am Sonntag ein „Inklusionsturnier“ geben. Auch haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, am Samstag das Rollstuhltennis-Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold vom Rollitennis e.V. abzulegen. Doch auch für Anfänger, Neulinge oder Interessierte bietet dieses Wochenende eine Möglichkeit in den Rollstuhlsport reinzuschnuppern, denn am Sonntag bietet der Rollitennis e.V. einen „Schnupperworkshop“ (Mit Anmeldung) an. Wer sich für Tennis, Rollstuhltennis oder Rollstuhlsport im allgemeinen interessiert, ist hier an der richtigen Adresse. Weitere Informationen erhält man bei Jürgen Kugler, 1. Vors. des Rollitennis e.V. unter 02645-528336 oder per Mail: info@rollitennis-ev.de

Ort: Tennishalle Sportpark Windhagen, Am Sportpark 1, 53578 Windhagen; Zeiten: Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 15:00 Uhr. Text/Foto: Rollitennis e.V.