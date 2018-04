Veröffentlicht am 14. April 2018 von wwa

KOBLENZ – Ideenreiches Rheinland-Pfalz stellt die Weichen für eine innovative Zukunft – Preisträgerinnen und Preisträger des „Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2018“ stehen fest –Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz bietet allen Rheinland-Pfälzern die Möglichkeit, ihre Ideen zu präsentieren. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen fest: Aus insgesamt 117 Ideenskizzen hat die kompetente Fachjury, bestehend aus unabhängigen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die drei besten Ideen ausgewählt. Darüber hinaus werden dieses Jahr erstmalig die Regionalpreise Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier ausgelobt. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 17. Mai, um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten des „Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz“, St. Elisabeth-Straße 2, 56073 Koblenz statt. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

Das hohe Angebot an qualifizierten Ideen brachte die Jury zusätzlich zu dem Entschluss, den Startup Sonderpreis und vier Nachwuchssonderpreise zu verleihen. In der zweiten Rubrik, hatten Schülerrinnen und Schüler die Möglichkeit, gesondert gegeneinander anzutreten. Neben den Schüler/innen setzten sich auch Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kriterien Innovation, Einzigartigkeit, Umsetzbarkeit, Realisierungsansatz sowie Kreativität und Erfinderreichtum durch. Sie dürfen sich nun über die Anerkennung ihrer Idee in Form von Geldpreisen, aber auch Coaching- und Beratungsleistungen erfreuen.

Nach dem Motto „Eine Idee ist der Ursprung einer jeden Innovation.“ verfolgt der Ideenwettbewerb das Ziel, innovative Geschäftsideen und Neugründungen in Rheinland-Pfalz aufzuspüren und zu unterstützen. Seit seiner Entstehung an der Hochschule Koblenz im Jahr 2009 steigen die Resonanz, das Interesse und die Qualität im Zusammenspiel mit der persönlichen Kreativität der Ideengeberinnen und Ideengeber stetig an.

Bei einem Besuch der Preisverleihung besteht für jeden die Möglichkeit, sich einen Eindruck über die eingereichten Ideenskizzen zu verschaffen. Alexander Baden, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, Präsident der Hochschule Koblenz, und Daniela Schmitt, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, werden die Veranstaltung eröffnen. Dieter Eberle von der eberle & wollweber COMMUNICATIONS GmbH führt als Moderator durch die Veranstaltung. Im Anschluss an die Preisverleihung findet eine Poster- und Prototypenausstellung einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. Zudem besteht die Möglichkeit, sich vor Ort mit den Vertreter/innen der Stifter und Partner des Ideenwettbewerbs persönlich auszutauschen. Foto: Nicole Bouillon