Veröffentlicht am 14. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet wieder den Gesundheitskurs „Fit Mix“ an – Kräftigung, Kondition und Entspannung – Am Dienstag, 24. April, setzt die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kurs „Fit Mix“ fort. Dieser findet von 18:45 bis 19:45 Uhr statt setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Die Teilnehmenden beginnen mit hoher Intensität bei einem Konditions-Aufwärmprogramm, das auch die Fettverbrennung fördert. Danach folgen Kräftigungsübungen mit und ohne Zusatz-Kleingeräte. Zum Ende der Stunde werden alle Körperregionen ausgiebig gedehnt, um die Muskelelastizität und Beweglichkeit zu verbessern. Einen schönen Ausklang bieten den Teilnehmenden ein paar Entspannungsminuten zum Kursende. Svenja Lichtenthäler leitet den „Fit Mix“-Kurs, der insgesamt zehn Termine umfasst. Die Teilnehmergebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.