Veröffentlicht am 13. April 2018 von wwa

FRIEDEWALD – Fahrzeug gerät in Bachlauf –Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 11. April, gegen 08:15 Uhr in Friedewald. Ein mit drei Personen besetzter PKW kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in einen Bachlauf neben einem Wohnhaus. Zwei Insassen befreiten sich mit Hilfe des Rettungsdienstes, die Fahrerin verließ das Fahrzeug jedoch erst nachdem dieses durch die Feuerwehr gegen weiteres Abrutschen gesichert war. Während des Einsatzes wurde die Ortsdurchfahrt Friedewald kurzzeitig gesperrt. Insgesamt waren 30 Feuerwehreinsatzkräfte der Einheiten Daaden, Friedewald und Weitefeld sowie der Einsatzleitwagen aus Herdorf im Einsatz. (FFW) Fotos. PÖFFW