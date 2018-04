Veröffentlicht am 13. April 2018 von wwa

HAMM – 16 Kinder erleben spannenden Abenteuertag in Hamm – „Flucht aus Alcatraz“ geglückt – Einen spannenden Abenteuertag erlebten 16 Kinder und Jugendliche in der zweiten Osterferienwoche aus dem Kreisgebiet im Hamm. Nach einer Kennenlernrunde lösten die Jugendlichen unter dem Motto „Die Flucht aus Alcatraz“ unterschiedliche Rätsel. Um als Team die vielen kniffligen Aufgaben gut bewältigen zu können, wurden zu Beginn der Aktion unter der Leitung von Tobias Ohmann (Referent) einige Vertrauensspiele mit der Jugendgruppe durchgeführt. Gemeinsam wurden verborgene Codes gefunden und Schlösser geöffnet. Anschließend mussten die Teilnehmer verschiedene Hindernisse mit vereinten Kräften absolvieren, denn nur so konnte die „Flucht aus Alcatraz“ gelingen. Die Teilnehmer waren begeistert von dem Angebot in Hamm und freuen sich auf ein Wiedersehen. Veranstaltet wurde das Angebot von der Jugendpflege der Kreisverwaltung Altenkirchen in Kooperation mit dem Ev. Jugendzentrum Hamm. Fotos: Kreisjugendpflege Altenkirchen

Foto 1: Beim Abenteuertag in Hamm wurden zu Beginn gemeinsam Vertrauensspiele durchgeführt, damit sich die gemischte Gruppe kennenlernen konnte.