Veröffentlicht am 12. April 2018 von wwa

HERDORF – Schwerverletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Herdorf – Ein 57jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Herdorf am Montagnachmittag.09. April, schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Motorrad die Straße „Zur Concordia“ aus Richtung Ortsmitte Herdorf Dermbach kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte etwa fünf Meter eine mit Bäumen bepflanzte Böschung hinab. Schließlich stürzte der Motorradfahrer kopfüber über den Lenker. Er wurde schwerverletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden.