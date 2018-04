Hope Theatre aus Nairobi am Freitag, 27. April in Wissen

Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

WISSEN – Jahrmarkt Wissen bringt das Hope Theatre aus Nairobi am Freitag, 27. April auf die Bühne – Das Hope Theatre Nairobi ist eine sozial-politische Theatergruppe aus Nairobi (Kenia), die 2009 vom deutsch-österreichischen Regisseur Stephan Bruckmeier mit jungen Erwachsenen aus den Armenvierteln der Metropole gegründet wurde. Seitdem trainiert das Ensemble eigenständig und kontinuierlich in Kariobangi, einem Slum im Gebiet der legendären Mülldeponie. Seit 2012 reist das Hope Theatre jährlich nach Deutschland und präsentiert Stücke zum Thema Fairness im wirtschaftlichen und sozialen Kontext. Ein bestimmender Teil der Arbeit ist der Austausch mit dem Publikum aller Altersklassen, das in den Stücken selber, in Tänzen und Musik eingebunden und in den Bann des afrikanischen Lebensgefühls der Schauspieler gezogen wird. Dies durften die Schüler der RS+ und FOS Hachenburg vor einigen Wochen erleben und waren völlig begeistert. In Kenia ist die Gruppe seit Herbst 2016 eine selbst verwaltete NGO mit 3 Frauen im Vorstand und kümmert sich ihrerseits um die Chancen für andere.

Das Thema fairer Handel und Hilfe zur Selbsthilfe ist sowohl das Thema der Theaterstücke als auch das Motto des jährlichen Jahrmarktes in Wissen. Was bedeutet konventioneller Anbau von Tee, Kaffee oder Kakao im Gegensatz zu fair gehandelten Produkten für die (Kinder-) Arbeiter, für die Umwelt und für Konzerne? Was haben circa 8.000 Liter Wasser mit der neu gekauften Jeans zu tun? Diese und weitere Aspekte werden auf kurzweilige, berührende, lustige und auf jeden Fall mitreißende und sympathische Art mit einem Schuss Ironie aufgeführt.

Die Aufführung findet am Freitag, 27. April im katholischen Jugendheim, ab 19:00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, bei Gefallen wird um eine Spende für das Theaterensemble gebeten.