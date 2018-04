Veröffentlicht am 11. April 2018 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 16. bis 20. April Montag, 16. April: in Stieldorf Oelinghovener Straße, in Heisterbacherrott L 268, in Rösberg Metternicher Straße und in Mehlem Mainzer Straße;

Dienstag, 17. April: in Villip Villiper Hauptstraße, in Bonn An der Ohligsmühle, in Oberpleis Königswinterer Straße und in Sechtem Bahnhofstraße;

Mittwoch, 18. April: in Impekoven B 56, in Bad Honnef Meßbeuel, in Meckenheim L 261 und in Ludendorf Rathausstraße;

Donnerstag, 19. April: in Meckenheim Adendorfer Straße, in Bornheim L 281 und in Königswinter L 268;

Freitag, 20. April: in Bad Godesberg Zanderstraße, in Lengsdorf Ippendorfer Straße, in Oberbachem Dreikönigenstraße und in Dersdorf Grünewaldstraße.

Darüber hinaus können im gesamten Kreis- und Stadtgebiet kurzfristige Kontrollen durchgeführt werden.