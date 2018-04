In der Ortsgemeinde Hövels sind fleißige Leute unterwegs

Veröffentlicht am 14. April 2018 von wwa

HÖVELS – Ortspfleger in Hövels unterwegs – Auch in der Ortsgemeinde Hövels waren am Samstag fleißige Leute unterwegs. Gesäubert wurden Straßen- und Bachränder. Am Siegufer unweit der Wingertshardt fand man ein noch relativ neuwertiges blaues Fahrrad der Marke „Enik“. Dazu Richtung Staade eine Vielzahl von kleinen Wodkaflaschen. Der Rest bestand wie immer in Plastikmüll und anderen Hinterlassenschaften gedankenlosen Mitmenschen. Ortsbürgermeister Wolfgang Klein und Beigeordneter Albert Rödder sprachen den Helfern ein großes Lob aus und luden sie noch zu einem ausgedehnten Mittagsmal in die örtliche Gaststätte „Zum Fuchsbau“ ein.