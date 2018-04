Zirkusbesuch als Belohnung

Veröffentlicht am 11. April 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Saubermänner in Birken-Honigsessen unterwegs – In Birken-Honigessen machte sich ein gutes Dutzend ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer an das Wegräumen von Müll aller Art. Die Dorfreinigungsaktion wurde wie immer wesentlich von der örtlichen Rotkreuz-Bereitschaft unterstützt. Am Schluss konnte sich Ortsbürgermeister Hubert Wagner, der selbst mit angepackt hatte, nur noch bei den fleißigen Leuten bedanken: „Das war wieder sehr lobenswert!“ Als verdienten Imbiss gab es noch eine kräftige Erbsensuppe mit Würstchen für alle Beteiligten. Zubereitet worden ist er von DRK-Köchin Nadine Gehrmann, die natürlich dafür ein großes Lob einstrich. Wagner hatte sogar noch eine „Zugabe“ parat. Nämlich Freikarten für den Besuch einer Vorstellung von Zirkus Ronelli, der an diesem Wochenende sein Zelt auf dem Schützenplatz von Birken-Honigessen aufgebaut hat.