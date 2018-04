Veröffentlicht am 14. April 2018 von wwa

NEUSTADT (Wied) – AfD-Info-Stand in Neustadt/Wied – Der Neuwieder Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) hatte seinen ersten Infostand in Neustadt (Wied) ausgerichtet. Viele Bürger fanden sich am Infostand ein, um sich über das Grundsatzprogramm der AfD aus erster Hand zu informieren. Dazu das Neuwieder Kreisvorstandsmitglied der AfD Bernd Kühlmann: „Unser erster Infostand war erfolgreich. Auch hier in Neustadt (Wied) sehnen sich die Bürgerinnen und Bürger nach einer politischen Alternative – und diese Alternative ist die AfD. Die Menschen verfolgen die Reden der AfD-Abgeordneten im Landesparlament und im Bundestag. Die AfD punktet dabei mit ihrer guten Oppositionsarbeit. Sie übt Kritik und macht gute Gegenvorschläge. Das findet nicht nur in Neustadt (Wied), sondern bundesweit Anerkennung.“ Die Neuwieder AfD ist nun auch verstärkt im Kreisgebiet aktiv. Zukünftig sollen auch in Neustadt (Wied) offene Kreistreffen der AfD stattfinden. Dazu Kühlmann: „Wir planen bereits eine Auftaktveranstaltung und möchten, genauso wie es in Neuwied und Dierdorf bereits der Fall ist, regelmäßig Stammtische der AfD anbieten. Auch Infostände werden wir wieder anbieten. Wir kommen gerne wieder.“ Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und www.facebook.com/afd.neuwied.