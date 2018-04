Veröffentlicht am 12. April 2018 von wwa

WISSEN – Prüfung zum Erwerb der Funkzeugnisse „Short Range Certificate (SRC)“ für den Seefunk und „UKW-Sprechfunkzeugnis (UBI)“ für den Binnenschifffahrtsfunk erfolgreich abgelegt – Wissener Reservisten mit attraktivem Jahresprogramm weiterhin auf Erfolgskurs – Die heimischen Reservisten stellten sich im Rahmen ihrer militärischen Aus- und Weiterbildung gemeinsam mit Mitgliedern der DLRG Hamm, Montabaur und Wirges der Prüfung zum Erwerb der Funkzeugnisse auf Binnen- und Seeschifffahrtsgewässern.

Als kompetenten Lehrgangsleiter und Ausbilder wurde Dipl.-Ing. Klaus Naschwitz aus Attendorn gewonnen, der über Jahre hinweg diese Lehrgänge durchführt. Bei ihm wird ausschließlich an Originalgeräten geübt, an denen auch die Prüfung abgelegt wurde. Der umfangreiche Lehrgang gliederte sich ganztägig an zwei Wochenenden in zwei Kompaktseminare im Vereinsheim der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland.

Prüfungsthemen waren u.a. rechtliche Grundlagen und Vorschriften sowie der Themenkomplex „Frequenzen, Sprechwege, Kanäle und Betriebsarten mit Bedienung der Funkanlagen“. Selbstverständlich musste auch die Verkehrsabwicklung gekonnt sein. Auf die Bewerber und Bewerberinnen des SRC für den Seeschifffahrtsfunk kam eine weitere Herausforderung zu; sie mussten teils ihre Englischkenntnisse in Erinnerung rufen und dabei Texte von Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsmeldungen vom Deutschen ins Englische und umgekehrt übersetzen. Denn: im Seefunk ist die Verkehrsabwicklung grundsätzlich in englischer Sprache. Fachvokabular aus der Seemannssprache mussten sich die Azubis zusätzlich in beiden Sprachen aneignen.

Da hatten es die angehenden Binnenschifffahrtsfunker und Funkerinnen doch leichter. Denn ihre Prüfung war auf Deutsch mit ein wenig Kenntnissen im Niederländischen. Die Verkehrsabwicklung ist allerdings bei beiden Funkzeugnissen nahezu identisch. Vor dem Prüfungsausschuss Rhein-Ruhr in Langenfeld/Rheinland legten kürzlich Gerd Kaminski und Marcus Klein (beide RK Wisserland) sowie Mario Schulz (SK Rheintal), Annika Schäfer (DLRG Montabaur) und Tanja Sittig von der DLRG Wirges erfolgreich ihre Prüfung ab. Stolze Besitzer der begehrten Lizenzen sind Gerd Kaminski, Marcus Klein (beide SRC und UBI), Mario Schulz (UBI), Annika Schäfer (UBI) und Tanja Sittig (SRC und UBI). RK-Vorsitzender, Oberstleutnant d.R. Axel Wienand, und Lehrgangsleitet Klaus Naschwitz gratulierten ihren Schützlingen recht herzlich zur bestandenen Prüfung. (aw) Foto: Ingolf Wagner

