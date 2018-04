Veröffentlicht am 11. April 2018 von wwa

WALLMENROTH – Theater Show in der Turnhalle in Wallmenroth – „Kreuzfahrt…eine musikalische Theater-Revue“ am Freitag 13. April, ab 16:00 Uhr, in Wallmenroth, in der Mehrzweckhalle, Schladeweg 35 – Die turbulente Theater-Show nimmt das Publikum mit auf eine komödiantische Reise rund um die Welt. Alle sitzen in einem Boot, und mittendrin spielt der Schauspieler Manfred Kessler in verschiedenen Rollen und Kostümen die unterschiedlichsten Menschen, die sich auf dem Kreuzfahrtdampfer ein fröhliches Stelldichein geben. Das Programm geht als bunte Mischung über die Bühne: Volkstheater, kleine Tanzeinlagen und Musik zum Mitsingen verschmelzen zu einem unterhaltsamen Theater-Erlebnis.