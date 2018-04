Veröffentlicht am 11. April 2018 von wwa

MERKELBACH – FSV Merkelbach gewinnt Trikotsatz – Ende letzten Jahres hatte Trainer Bastian Sartor für seinen Verein am Gewinnspiel „Dein Westerwald – dein Verein“ teilgenommen. Unter diesem Motto verloste der Energiedienstleister Süwag zehn Wochen lang Trikotsets an Sportvereine. Jetzt übergab Süwagmitarbeiter Uwe Steinebach die Trikots für den FSV Merkelbach offiziell.

Der FSV Merkelbach integriert seit 2015 Flüchtlinge in die Fußballmannschaft und nimmt erfolgreich am regulären Spielbetrieb teil. Dieses Projekt mit mittlerweile Spielern aus zehn verschieden Nationen stellt den Verein vor die ein oder andere Herausforderung. Umso schöner war es als die Gewinnbenachrichtigung kam: Der Verein hat einen Nike-Trikotsatz gewonnen. „Das war wirklich eine tolle Überraschung, um das erfolgreiche Jahr 2017 abzuschließen. Das hat sich die komplette Mannschaft wirklich verdient.“ so der Trainer.