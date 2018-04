Veröffentlicht am 9. April 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – „Die Hütte“ -Ein Wochenende mit Gott- Die KAB (kath. Arbeitnehmer Bewegung) und die KÖB (kath. öffentliche Bücherei) laden zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Am 25. April wird ab 18:00 Uhr im Konferenzraum des Pfarrheim in Birken-Honigsessen (Talstraße 2) der Film: „Die Hütte“ –Ein Wochenende mit Gott vorgeführt. –Der Film „Die Hütte“ wurde nach dem Roman von William Paul Young mit dem Regisseur Stuart Hazeldine gedreht. Bei einem Campingausflug verschwindet die Tochter von Mark. Wenig später findet die Polizei in einer entlegenen Hütte íhr blutverschmiertes Kleid. Sie wurde Opfer eines Serienkillers. Mark fällt danach in eine tiefe Depression und verliert jedes Vertrauen. Damit er den Tod seiner Tochter überwindet, lädt Gott ihn zu einem Besinnungswochenende in die Hütte ein.

Hier begrüßen ihn Papa, der Hl. Geist und Jesus als Dreieinigkeit, die Mark wieder zu einem rechten Glauben führen wollen.

Im Anschluss an die Filmvorführung folgt ein Filmgespräch mit Uwe Reckzeh aus Bonn unter dem Titel „Der dreieine Gott im Film“. Kooperationspartner dieser Veranstaltung ist das Bildungswerk der Erzdiözese Köln in der Region Rheinland-Pfalz.