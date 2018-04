Veröffentlicht am 9. April 2018 von wwa

DAADEN – Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden veranstaltet Flohmarkt am Bürgerhaus – Was für ein schöner FLOHMARKT am Samstag, 7. April im Daadener Bürgerhaus und im Schützenhof. Bei strahlendem Sonnenschein waren über 50 Anbieter am Flohmarkt beteiligt. Ein buntes Bild bot sich sowohl draußen, wo 14 Stände im Schützenhof aufgebaut waren, wie auch im gesamten Bürgerhaus. Schon vor Verkaufsbeginn um 10:00 Uhr gingen die ersten Besucher durch die Reihen auf der Suche nach Schnäppchen. Dann füllte sich der Flohmarkt. Bis gegen 13:00 Uhr war richtig viel Betrieb. Erst danach wurde es ruhiger. Als die Verkäufer um 15:00 Uhr einpackten, lautete die Frage: wann ist der nächste Flohmarkt geplant? Darüber hat sich der Veranstalter natürlich sehr gefreut. Da auch der Getränke- und Würstchenverkauf florierte, hofft er auf einen schönen Reinerlös zugunsten der drei Daadener Kindergärten.