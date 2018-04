Veröffentlicht am 8. April 2018 von wwa

SCHÖNSTEIN – Erstkommunion in Schönstein – In der Schönsteiner Pfarrkirche St. Katharina geleitetet Kaplan Klaus Heep zwei Mädchen und sechs Jungen zu ihrer ersten heiligen Kommunion. Nach einem Gebet im alten Pfarrhaus ging es in einer kleinen Prozession in Begleitung der Eltern und Verwandten zur Kirche.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen marschierte unter klingendem Spiel vorneweg. Zu den acht Erstkommunikanten gehören: Katharina Auel, Angelina Lokay, Leo Hassel, Fabian Janke, Philipp Janke, Michel Schuh, Nick Wagener und Luca Weitz. (pr)