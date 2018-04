Veröffentlicht am 8. April 2018 von wwa

MITTELHOF – Erstkommunion in Mittelhof – Überall im Landkreis Altenkirchen feiern am Weißen Sonntag in den katholischen Kirchengemeinden die Kinder den Empfang der ersten heiligen Kommunion. In der Pfarrgemeinde St. Marien Mittelhof nahmen vier Mädchen und drei Jungen an dem vom örtlichen Kirchenchor mitgestalteten festlichen Gottesdienst teil: Lara Becker, Alana Ziemen, Sophie-Joline Kölzer, Lea Thiel, Finn-Luca Wächtler, Calum Würthen und Jan Holschbach. Nach der Messe ging es in einer kleinen Prozession von der Rosenkranz-Kirche zum Jugendheim, wo man zu Ehren der sieben Erstkommunikanten zu einem Empfang geladen hatte. (pr.)