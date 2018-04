Veröffentlicht am 8. April 2018 von wwa

MAULSBACH – Osterhase zu Besuch in Maulsbach – Wieder volles Schützenhaus am Ostermontag – Viele Kinder warteten schon gespannt mit ihren Eltern, als der 1. Vorsitzende Frank Heuten um 14:30 Uhr das Programm eröffnete. Zuerst begrüßte er das amtierende Königspaar Königin Marita I. mit ihrem Prinzgemahl Gerd sowie die Kronprinzessin Antonia Peter sowie die Schülerprinzessin Jana Brankers. Zur Eröffnung zeigte die Kindertanzgruppe, unter der Leitung von Doris Lichtenthäler, ihren aktuell einstudierten Tanz. Dann war es auch endlich soweit und alle Kinder durften im Wald nach den vielen versteckten Ostereiern suchen. Parallel dazu startete auch traditionell das Familienpreis- und Ostereierschießen. Beim Ostereierschießen durfte jeder der Lust hatte teilnehmen. Für fünf Treffer ins Schwarze gab es zwei Eier. Beim Familienpreisschießen bildete je ein Erwachsener mit einem Jugendlichen eine Mannschaft. Stolze 19 Mannschaften nahmen am Familienpreisschießen teil, bei dem die „Erwachsenen“ auf eine geheime Glücksscheibe schossen und die „Jugendlichen“ auf einen „normalen fünfer Spiegel“. Eine elektrische Schießsimulation ermöglichte auch Kinder unter zwölf Jahren an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Gegen 17:00 Uhr verkündete der 1. Jugendwart Frank Schüler die Sieger. Den ersten Platz errangen Tobias Henze und Ralf Hallerbach mit 291 Punkten vor Lennard und Stefan Schüler (269 Punkte). Platz 3 ging an Maya Römer und Doris Lichtenthäler mit 266 Punkten. Eine stattliche Anzahl schöner Sachpreise standen neben den drei Pokalen für die erst Platzierten, für alle anderen Teilnehmer bereit. Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittages war der Besuch von zwei Mitarbeitern der Raiffeisen Bank Neustadt. Konrad Breul vom Vorstand der Raiffeisenbank Neustadt und Thomas Becker als stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Geschäftsstelle Asbach haben sich auf den Weg ins Schützenhaus nach Maulsbach gemacht, um dem Schützenverein, vertreten durch den 1.Vorsitzenden, einen Obligatorischen Scheck in Höhe von 500 Euro zu überreichen. Diesen Betrag stiftet die Raiffeisenbank Neustadt jährlich zur Unterstützung der Jugendarbeit beim Schützenverein Maulsbach.

Frei nach dem Motto der Raiffeisenbank Neustadt: „Tue Gutes und rede darüber“ freuten sich die Jugendlichen über den Großen Scheck und bedankten sich mit tosenden Applaus. Auch der Vorstand bedankt sich für die großzügige Spende. Zum Abschluss wurde noch mit allen Teilnehmern des Preisschießens ein schönes Erinnerungsfoto gemacht. Der SV Maulsbach bedankte sich bei allen Gästen und auch den Helfern für diesen gelungenen Nachmittag. (stk) Fotos: Privat