FENSDORF – Aktion „saubere Umwelt“ in Fensdorf – Eine kleine aber äußerst motivierte Gruppe von kleinen und großen Müllsammlern machte sich am Samstag an die Arbeit, um den von anderen Mitmenschen achtlos weggeworfenen Unrat von den Straßenrändern, Wäldern und Fluren der Ortsgemeinde einzusammeln. Mehrere Traktoren mit Anhängern waren im Einsatz. Somit wurde ein durch die Kreisverwaltung Altenkirchen bereit gestellter Container fast ganz gefüllt.

Ortsbürgermeisterin de Nichilo bedankte sich bei den großen und kleinen „Müllwerkern“ für die tatkräftige Unterstützung und für das Bereitstellen der Traktoren. Zur Belohnung gab es einen deftigen Mittagsimbiss am Bürger­haus, der wie in jedem Jahr durch eine Spende der Jagdgenossenschaft Selbach-Fensdorf und des Jagdpächters Ton Benard finanziert werden konnte. Auch hierfür gab es ein herzliches Dankeschön von der Ortsgemeinde Fensdorf und Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo.