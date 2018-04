Veröffentlicht am 9. April 2018 von wwa

SIEGBURG/WISSEN – Wandern, Radfahren, Klettern, Kanu und zahlreiche weitere Outdoor-Aktivitäten im Fokus: Die erfolgreiche Aktiv- und Outdoormesse „Erlebnis Natur“ der Naturregion Sieg macht zum ersten Mal Halt vor der Haustüre. Am Sonntag, 15. April können sich Outdoor-Begeisterte von 11 bis 17 Uhr über die vielfältigen Möglichkeiten in der Region informieren – Zusätzlich warten kulinarische Köstlichkeiten, wie Backesbrot, Westerwälder Edelbrände, Siegtaler Landbier und frisch gerösteter Kaffee auf die Besucher. Der Eintritt ist frei! Neben den zahlreichen Ausstellern aus dem Outdoor-Bereich bietet die Messe „Erlebnis Natur“ auch einige Aktiv-Highlights direkt vor Ort: An der Hängeseilbrücke können sich die Besucher austoben oder bei einer geführten Wanderung mit Vortrag den Spuren der Industriekultur folgen. Wer sich ausführlicher über den Natursteig Sieg informieren möchte, hat die Möglichkeit, sich bei einem Bildvortrag direkt mit dem zuständigen Wegemanager auszutauschen. Für alle, die am Sonntag lieber zuschauen, anstatt selbst aktiv zu sein, bietet der Trialbiker Nils Riecker eine Fahrrad-Show.

Die wunderschöne Flusslandschaft der Sieg bildet die äußere Grenze des Westerwaldes und bietet Jung und Alt vielfältige Outdoor- und Erlebnismöglichkeiten. Die Sieg verläuft durch eines der schönsten Mittelgebirge Deutschlands. Die gut getaktete Bahnverbindung und der Premiumfernwanderweg Natursteig Sieg verbinden die Menschen von Siegburg bis zur Siegquelle in Netphen über Ländergrenzen hinweg. Die Vielfältigkeit des Siegtals können Einheimische und Besucher nicht nur bei Siegtal Pur, dem autofreien Sonntag im Siegtal, entdecken. Um die professionelle Vermarktung des umfangreichen Angebots entlang der Sieg und des Natursteigs Sieg kümmert sich das Projektbüro Naturregion Sieg in Siegburg. Zur Naturregion gehören bislang die beiden Kreise Rhein-Sieg und Altenkirchen.

Die Aktiv-Messe „Erlebnis Natur“ wird bereits zum sechsten Mal von der Naturregion Sieg veranstaltet. Bisher regelmäßig in Siegburg zu Gast, findet die regionale Outdoor- und Aktiv-Messe nun erstmals am Sonntag, 15. April von 11:00 bis 17:00 Uhr im kulturWERK in Wissen, statt. Eröffnet wird die Messe um 11:00 Uhr von den beiden Landräten Sebastian Schuster (Rhein-Sieg) und Michael Lieber (Altenkirchen).

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte die Naturregion Sieg zusammen mit Landrat Michael Lieber das Programm vor. Die Veranstalter sind sich einig, „mit rund 40 Anbietern bietet diese Messe, was das Outdoor-Herz höher schlagen lässt und macht Lust auf Wandern, Radfahren, Klettern, Segway, Kanu und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region“. Vieles, wie zum Beispiel E-Bike-Fahren oder Klettern kann man an diesem Tag in Wissen sogar ausprobieren.

Zur weiteren Entwicklung der Naturregion Sieg sagte Landrat Michael Lieber: „Der Natursteig Sieg ist eine Erfolgsgeschichte. Er verbindet uns mit dem benachbarten Rheinland und ist über das Job-Ticket des VRS und den RE 9 und die Regionalbahn bequem erreichbar. Der große Erfolg des Natursteig Sieg und seine Beliebtheit bei den Wanderern ist für uns Ansporn, auch den überregionalen Radweg Sieg weiter auszubauen. Außerdem plant die Naturregion Sieg in den nächsten Jahren auch im Landkreis Altenkirchen einige Erlebnisrundwanderwege“. Lieber findet, dass diese Outdoormesse „Erlebnis Natur“ ein absolutes „Novum“ für die Region Westerwald-Sieg ist, um sowohl Einheimischen, als auch Touristen die vielfältigen Angebote der Region vorzustellen.

Tourismusagenturen und Tourismusanbieter informieren über Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Gastronomen und Händler bieten regionale kulinarische Köstlichkeiten

Wenn Sie zum Beispiel eine Wanderung entlang der Sieg planen oder in die Grubenwelten des Geoparks Westerwald abtauchen möchten, bietet Ihnen die Aktiv-Messe „Erlebnis-Natur“ die ideale Plattform. Ob Grube Bindweide, Bergbaumuseum Kreises Altenkirchen, Grube Silberhardt oder die Gruben in Brachbach oder Mudersbach. Hier erhalten Sie einen umfangreichen Einblick in die Geschichte des Bergbaus. Aber auch, wenn Sie lieber Rad fahren oder im Westerwald klettern möchten, erhalten Sie bei den touristischen Anbietern und Reiseveranstaltern beispielsweise aus dem Bergischen Land, Westerwald und Rheinland, umfangreiche Infos aus erster Hand. Ebenfalls dabei sind beispielsweise Anbieter für Klettern, E-Bike oder Segway oder Kulinarisches aus der Naturregion Sieg und dem Westerwald. Probieren sie frisches Backesbrot, kosten Sie edle Brände oder das Siegtaler Landbier oder stärken Sie sich mit einer Wild-Bratwurst und Honig aus der Naturregion Sieg.

Rahmenprogramm: Neben der Messe am Sonntag, 15. April von 11:00 bis 17:00 Uhr im kulturWERKwissen gibt es zusätzlich ein Rahmenprogramm:

Ab 12:00 Uhr: stündlich eine ca. zehnminütige Show des Trialbikers Nils Riecker

Nils Riecker Um 12:00 und 14:30 Uhr: Geführte Wanderung „Wissener Industriekultur – Spurensuche Gruben, Hütten, Walzwerk“ mit Besichtigungsmöglichkeit der sw-Fotoausstellung von Peter Weller

Dauer: circa zwei Stunden mit Berno Neuhoff, Regionalentwicklung Landkreis Altenkirchen, und der Wissener eigenART. Treffpunkt: Eingang kulturWERKwissen

Um 13:00 und 15:00 Uhr: Bildervortrag von Felix Knopp, Projektbüro Naturregion Sieg „Unterwegs auf dem Natursteig Sieg mit dem Wegemanager"

Infos zur Messe gibt es beim Projektbüro Naturregion Sieg in Siegburg unter Telefon-Nummer 02241/132831 (Carmen Döhnert), der Regionalentwicklung in Altenkirchen (Gabi Wäschenbach), Telefon: 02681/81-2084 oder der Wisserland-Touristik, Telefon: 02742/2686 sowie im Internet unter: www.naturregion-sieg.de



